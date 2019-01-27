ماذا قدمت لجنة مواجهة الطائفية في «منشية الزعفرانة»؟

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لجنة "مواجهة الأحداث الطائفية" بدأت نشاطها باحدث الزعفرانة ولم تقدم حلولا.. وزاخر: لابد للجنة أن تغير القواعد التقليدية لنظر المشكلات.. اسحاق: لازلنا نتعامل بالمسكنات

بعد عدة أيام من عيد الميلاد، اندلعت أزمة مكان صلى فيه المواطنون المسيحيون قداس العيد بقرية منشية الزعفرانة بمحافظة المنيا، حيث رفض مواطنون مسلمون بالقرية أن يصلي المواطنون المسيحيون، وحاصروا المكان الذي تعتبره إيبارشية المنيا وأبو قرقاص «كنيسة مار جرجس»، إلى أن خرج الكاهن وبعض الذين كانوا معه بالمكان في حراسة قوات الأمن التي نفذت مطالب المتجمهرين، يوم الجمعة 11 يناير الجاري، ومنذ هذه اللحظة حدث سجال بين إيبارشية المنيا والمحافظة حول الأحداث، إلى أن انتشر خبر انعقاد اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية واستدعاء محافظ المنيا، ولم يحدث جديد.

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء 16 يناير، وذكر بيان صحفي أن اللجنة تشدد على أهمية «ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن، وإعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات وتفعيل كافة التشريعات والقوانين

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء 16 يناير، وذكر بيان صحفي أن اللجنة تشدد على أهمية «ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن، وإعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات وتفعيل كافة التشريعات والقوانين التي تواجه التمييز أو الحض على الكراهية». وأن اللجنة دعت لاجتماعها، محافظ المنيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وأنها ستدعو طوائف المجتمع المختلفة، لاجتماعاتها المقبلة للاستفادة من آرائهم وخبراتهم بما يعزز عملها. (اقرأ أيضا: «منشية الزعفرانة».. أول اختبار للجنة مواجهة الطائفية) لكن بعد هذا البيان لم يجد جديد، بخصوص معالجة أزمة «منشية الزعفرانة»، وهدأ الكلام عن الحادثة، إلا أن عدم معالجة الأحداث الطائفية وأسبابها، سيفتح الباب للحديث من جديد حول الأزمة الأخيرة واللجنة العليا لمواجهة الطائفية، فور وقوع أول حادثة طائفية مجددا. اللجنة على المحك "للأسف ما زالنا حتى الآن نتعامل بشكل تقليدي شأنها شأن أي حادثة قبلها"، هكذا وصف الكتاب والمفكر كمال زاخر التعامل مع أزمة "منشية الزعفرانة"، وأوضح أن هذا يجعل اللجنة العليا لمواجهة الطائفية على المحك، باعتبار أن هذا الاختبار الأول لها بعد قرار إنشائها، فإما تؤكد وجودها وإما لا. ويأمل زاخر أن تغير اللجنة العليا لمواجهة الطائفية، القواعد التقليدية، التي يتم التعامل بها مع الأحداث الطائفية، وطالب بألا يتم التعامل معها فقط على أنها حدث جنائي بل إن هناك ضرورة للتعامل مع التداعيات السياسية التي تهدد أمن وسلامة الوطن جراء تلك الأحداث. (اقرأ أيضا: بعد بيان الحكومة.. حقيقة إغلاق كنائس في المنيا) "لابد من البحث عن الأسباب الحقيقية لتكرار الأحداث"، هكذا يوصي زاخر، مشيرا إلى "مجتمعات ما قبل المدنية في القرى والنجوع، لأن المعطيات مختلفة عن المدينة، وأسبابها تبدو صغيرة، لكن معظم النار من مستصغر الشرر"، ونوه بأن لجنة موجهة الطائفية تحوي كل أجهزة المعلومات السيادية في الدولة، وبالتالي يتاح لها نوع من التدقيق في معرفة المعلومة. ويرى أن الأزمات الطائفية متجاوزة فكرة الاختلافات الدينية، ولها أبعاد ومسببات اجتماعية واقتصادية ولا تملك المؤسسات الدينية وحدها حلها، وحذر من "ما لم نجفف المنابع، ستتكرر نفس الأحداث مستقبلا"، وقال إن "هذه الأحداث من خلال متابعتي ربما تبدو محلية ومغرقة في المحلية، لكن بشكل أو بآخر هناك خيوط ممتدة لتنظيمات تريد ضرب الدولة ويريدون خلخلة السلام الاجتماعي". لا توجد ملامح للتغيير "حتى الآن لا توجد ملامح لتغيير تعامل مؤسسات الدولة مع أحداث التوتر والعنف الطائفي"، هكذا يرى إسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ويشير إلى أنه "لازال التقليل من شأن الأحداث والاكتفاء بمسكنات وبمجرد عدم تصاعد التوتر والضغط على الضحايا للتهدئة أو عدم المطالبة بحقوقهم، يتوقف الأمر". ونوه بأنه لم يتم التعامل مع الأشخاص الذين حرضوا على التظاهر للمبنى المملوك للمطرانية ورددوا هتافات كراهية، ولم يتم إعادة فتح المكان وتمكين المواطنين المسيحيين بالقرية من ممارسة الشعائر الدينية، وأوضح أن هذا "رسالة من مؤسسات الدولة بأنه لا يوجد عقاب لأحد، وأن حق ممارسة الشعائر الدينية مرهون بالدواعي الأمنية وموافقة الأغلبية المسلمة من المواطنين".

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