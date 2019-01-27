السيسي والبشير:يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إن الجهود المشتركة مع السودان طوال العام الماضي تكللت بانعقاد اللجنة العليا المشتركة، في أكتوبر الماضي، بالخرطوم، وشهدت التوقيع على 12 اتفاقية، فضلا عن تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا: "تناولنا خلال المباحثات سبل تعزيز التعاون التجاري والتقدم في المشروعات المشتركة والخاصة بالربط الكهربائية ودراسات ربط السكك الحديدة وتدريب الكوادر في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات حول سد النهضة".
وأضاف السيسي: "تناولنا أهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت حول سد النهضة"، متابعا: "كما تطرقت المباحثات إلى سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وجهود السودان لحل الأزمة في إفريقيا الوسطى.ولفت إلى أن لقاءه اليوم بالبشير هو الثامن الذي يجمع بينهما، كما شهد العام الماضي
وأضاف السيسي: "تناولنا أهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت حول سد النهضة"، متابعا: "كما تطرقت المباحثات إلى سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وجهود السودان لحل الأزمة في إفريقيا الوسطى.
ولفت إلى أن لقاءه اليوم بالبشير هو الثامن الذي يجمع بينهما، كما شهد العام الماضي زيارات متبادلة بين البلدين، تعكس التوجه والتنسيق الكامل والسعي لدعم المصالح المشتركة في كل المجالات، بما يتناسب مع حجم المصالح والروابط المشتركة التي يندر أن تتكرر في تاريخ بين أي بلدين آخرين في العالم.
وشدد على أن زيارة الرئيس السوداني والوفد المرافق له وما جرى خلالها من مباحثات، يأتي تتويجها لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين تحقيقا لمصالح الشعبين، وتأسيسا على المصالح المترابطة التي تجمع البلدين.
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