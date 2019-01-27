نائبات الضجة.. برلمانيات أثرن الجدل خلال 3 سنوات

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خلال 3 سنوات أثارت بعض النائبات الجدل.. بعضهن أطلقت تصريحات أثارت الرأي العام وسخر منها.. النائبة غادة صقر أفرغت صندوق القمامة في دمياط.. وأخرى طالبت بإخصاء المتحرش

شهدت الأعوام الثلاثة من عمر مجلس النواب الحالي، العديد من التصريحات الجدلية من جانب النواب والنائبات، والتي تسببت بدورها في حالة من البلبلة لدى الرأي العام، وسرعان ما تلاشت هذه الأحداث بعد تراجع هؤلاء عن تصريحاته أو التراجع عنها، وكان للنائبات نصيب كبير من هذه الأحداث، حيث اقترحت بعضهن عددا من مشروعات القوانين التي لاقت استهجانا من جانب الشارع المصري، ونرصد في السطور التالية أبرز التصريحات التي أدلت بها مجموعة من النائبات خلال السنوات الثلاث الماضية.

بطلة الشو تحتل النائبة غادة العجمي المرتبة الأولى ونصيب الأسد في تصريحاتها المثيرة للجدل، فالنائبة يمكن وصفها بأنها كثيرة الكلام وقليلة الفعل، فخلال السنوات الثلاث من عمر البرلمان لم تتقدم النائبة بأي مشروع قانون، باستثناء إعلانها نيتها التقدم بمشروع قانون بمنع ارتداء النقابات في الساحات العامة، ويفرض

تحتل النائبة غادة العجمي المرتبة الأولى ونصيب الأسد في تصريحاتها المثيرة للجدل، فالنائبة يمكن وصفها بأنها كثيرة الكلام وقليلة الفعل، فخلال السنوات الثلاث من عمر البرلمان لم تتقدم النائبة بأي مشروع قانون، باستثناء إعلانها نيتها التقدم بمشروع قانون بمنع ارتداء النقابات في الساحات العامة، ويفرض عقوبات مالية كبيرة على من تخالف ذلك، وهي التصريحات التي عرضتها لهجوم كبير من داخل المجلس وخارجه، الأمر الذي دعاها إلى إعلان تراجعها سريعا عن مشروع القانون.

وأعلنت النائبة في نوفمبر 2018 تراجعها عن تقديم مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن الحكومية والعامة، مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

قبل أزمة النقاب بوقت طويل أعلنت عجمي في فبراير 2016 عن تقدمها بمقترح يلزم المصريين فى الخارج بتحويل 200 دولار عند دخولهم إلى مصر، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة خاصة من المصريين المغتربين الذين يحولون بالفعل أموالهم بشكل شهري إلى أسرهم دون الحاجة إلى مثل هذه القوانين، لم تكن هذه الاقتراحات فقط التي أثارت حالة من السخط لدى المصريين في الخارج، الذين شنوا هجوما حادا عليها بعد أن طالبت بفرض رسوم على نقل جثامين المصريين.

في مايو 2017 أعلنت عجمي عن إعدادها مشروع قانون لتنظيم النسل خلال الفترة المقبلة، حيث يلزم مشروعها كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، وتُعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا، على أن يتم تطبيق القانون لمدة عشر سنوات فقط، وقالت في تصريحات صحفية لها آنذاك: "إللى بيخلفوا كتير دول بيضغطوا على الدولة بشكل لا يتصوروه، واللى هيخالف القانون مش هيبقى ليه تعليم ولا علاج مجانى ولا أى دعم آخر".

في إبريل 2017 أعلنت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنها تعكف على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتحرش لتصل إلى حد إخصائه، وقالت وقتها في تصريحات صحفية: "تغليظ عقوبة التحرش لتصبح إخصاء للمتحرشين بمثابة اختبار حقيقى للنواب قبل المجتمع والشارع، لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع، فهل تلك الحماية تتمثل فى المطالبة بانتشار الجنود بالشوارع أم بالعقوبات والقوانين".

في مايو 2017، أعلنت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كل الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكل التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها. (اقرأ أيضا: فيديو| صاحبة قانون «توثيق الخطوبة»: يحافظ على «حرمة البيوت»)

في أغسطس 2017 تعرضت النائبة غادة صقر عن دائرة مركز دمياط إلى اتهامات بالابتزاز السياسي والسعي الدائم لاكتساب بطولة زائفة من أجل الشو، بعد نشر صور لها بالقرب من مقلب قمامة في مدينة «رأس البر» وطالبت بإقالة محافظ دمياط.

المفاجأة جاءت بانتشار مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المحلات المجاورة لمقلب القمامة التي صورت النائبة نفسها إلى جواره، وهي "تقلب" أحد صناديق القمامة على الأرض لتصطنع منظرًا سيئًا من القمامة والإهمال وتلتقط إلى جواره صورة، تستند إليها فى المطالبة بإقالة المحافظ.

لم تكن الاتهامات التي أطلقت على غادة صقر هي الأولى من نوعها، لكنها نائبة وجهت لها العديد من الاتهامات، كان أبرزها الانتماء للإخوان ودعم المعزول محمد مرسي. (اقرأ أيضا: لجنة القيم في انتظارها.. هل ينظف البرلمان «قمامة» غادة صقر؟)

في أكتوبر 2018 اقترحت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها فى مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادها بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل. (اقرأ أيضا: «خانة الديانة» و«مقتل أسقف».. «تريندات» في 2018)

في ديسمبر 2016، تقدمت النائبة سهير الحادي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وبمجرد أن أعلنت عن مشروعها، ثارت حالة من الجدل في الشارع المصري خاصة من النساء ومنظمات حقوق المرأة، حيث رأت المعارضات للمشروع أنه مجحف نظرا لأنه يقضى بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.

كما شهد مشروع القانون انتقادات أخرى، كان أبرزها أنه سيؤثر بالسلب على استقرار الطفل، خاصة فيما يتعلق بالنص على حق استضافة الأب غير الحاضن للطفل يومين فى الأسبوع، واستضافة الطفل أسبوعا فى إجازة نصف العام وشهرا فى إجازة آخر العام.