شكرا لقرائتكم خبر عن مصور «طفل البلكونة» يروي تفاصيل جديدة عن الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصور فيديو «طفل البلكونة» محسن عبدالراضى، تفاصيل جديدة في واقعة «طفل البلكونة».

وقال «عبدالراضي» إنه فوجئ بطفل من العقار المقابل لشقته يقف على حافة النافذة في محاولة منه للوصول لشرفة شقتهم بعد أن نسيت والدته المفتاح داخل الشقة، منوها إلى أنه لم يصدق طريقة العقاب التي اتخذتها السيدة مع طفلها، نظرًا لأنه نسي مفتاح الشقة بالداخل، رافضًا أن تكسر باب الشقة أو تحاول فتحها بطرق أخرى.

وأشار «عبدالراضي» خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «كلام البنات» المذاع على قناة TeN، إلى أنه ظن في الوهلة الأولي أن الطفل يفعل ذلك من باب مشاغبة الأطفال، ولكنه فوجئ بصراخ الطفل خلال محاولة والدته العنيفة بدفع الطفل تجاه الشرفة التي تقع في الطابق الثالث كما أوضح الفيديو الذي قام بتصويره.

وأوضح، أنه فكر في إنقاذ الطفل بعدة طرق ولكن الوقت لم يكن في صالحه، لذلك قرر تهديد السيدة بتصوير ذلك الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إن لم تتوقف عن دفع طفلها للخارج، مشيراً إلى أن تصريحات السيدة الخاصة بفقرها، وأنها لا تملك يومها إلا 10 جنيهات، ليس مبررًا لتضحي أو تعاقب طفلها بتلك الطريقة الخطرة، وقد نوّه إلى أنهم أسرة فقيرة للغاية بالفعل ولا يملكون أي أموال.

وأضاف، أن السيدة استجابت لصرخات الجيران وأهالي الحي في نهاية الأمر، مما دفعها لإدخال الطفل مرة أخرى وانهالت عليه بالضرب المبرح بطريقة عنيفة، ما أثار الشك على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ليست والدته.