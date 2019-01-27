شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري للشئون الأفريقية»: العلاقات المصرية السودانية تحكمها وثيقة استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن العلاقات المصرية السودانية تحكمها وثيقة استراتيجية وقعت بين الرئيسين في أكتوبر 2016 وتقتضي بإنشاء آليات بين الجانبين على جميع المستويات وفي كافة المجالات.

وأضاف صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر ترتبط بثلاثة نقاط رئيسية، الأولى تطورات الأوضاع في السودان ثم قرب انعقاد الإفريقية في إفريقيا في فبراير، والأمر الثالث انعقاد القمة العربية في مارس.

وكشف أن العلاقات المصرية السودانية في هذا الإطار سيتم في إطارها التشارو فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الجانبين ذات الاهتمام المشترك.

وتابع أن البشير أكد أن مصير السودان مع مصر مشترك والرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم في تطوير العلاقات للأفضل، ويجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وأشار إلى أن البنية التحتية شهدت مشروعات سواء في الطرق البرية أو النهرية، وفي مشروعات سكك حديدية ومشروعات للربط الكهربائي، وشهدت استثمارات من الجانب المصري في السودان فيما يتعلق بانشاء منطقة صناعية في الخرطوم، وفضلا عن مشروع سد النهضة بما يقتضيه التعاون المشترك بين مصر والسودان بما يحافظ على الأمن المائي للدولتين، بهدف حل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا على نحو يحقق المصالح المشتركة للأطراف الثالث بدون أي ضرر لأي دولة.