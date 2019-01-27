مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير 4033 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير 4033 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط4033 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على واحد من أخطر مصنعي الأستروكس المخدر، وبحوزته 7 كيلو استروكس داخل وكره بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود

معلومات اكدتها التحريات للنقيب علاء حامد منصور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام محمد.ا.س شهرتة ميدو 37 سنة، عاطل ومقيم 13 حارة سيد عبد العال، البصراوي، دائرة القسم السابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات )، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد عدة اكمنة أسفرت عن ضبطة حال تواجدة بمسكنه، دائرة القسم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الأستروكس المخدر، 4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، هاتف محمول مبلغ مالي 4500 جنية، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.