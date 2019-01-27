أخبار مصر | ١١ فقرة مسرحية لبراعم الأزهر في معرض القاهرة للكتاب حول حب النبي والوطن والأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١١ فقرة مسرحية لبراعم الأزهر في معرض القاهرة للكتاب حول حب النبي والوطن والأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل براعم الأزهر، اليوم الأحد، تقديم فقرات مسرحية وعروض غنائية "كورال" في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط إقبال كبير وإشادات واسعة من الحضور.

وقدم طلاب معهد الصفا الأزهري 11 فقرة مسرحية، تناولت أخلاق النبي، عليه الصلاة والسلام، وفضل الصلاة عليه، وفضل الأم وضرورة توقيرها، والدعوة للتفاؤل، والتوعية بقضية القدس.

كما تضمنت العروض قصيدة "في حب النبي" التي تبرز جوانب من قيم التسامح والعدل في حياة النبي، بينما تناول عرض "وطني بالأحضان" أهمية حب الوطن والحفاظ عليه، أما عرض "حي على الصلاة" فقد ركز على وجوب المسارعة إلى أداء الصلاة في وقتها، واختتم براعم الأزهر فقراتهم بقصيدة "منطقي" وهي تسخر ممن يسب النبي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.