أخبار مصر | مستقبل وطن: لم يصدر قرار بتغييرات في أمانة إعلام الحزب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: لم يصدر قرار بتغييرات في أمانة إعلام الحزب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفت أمانة الإعلام المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة دينا عبد الكريم، ما تردد عن وجود تغيير في أمانة إعلام القاهرة التي ترأسها حالياً الدكتورة حنان يوسف، ووصفت أمانة الإعلام المركزية، ما يتردد فى هذا الشأن بالشائعات التى لا أساس لها من الصحة.
وأشارت أمانة الإعلام المركزية للحزب، إلى أن أى تغييرات تصدر بقرار حزبى وحتى ذلك الحين لا يعتد بأى تصريحات شخصية.
وناشدت الدكتورة دينا عبد الكريم، مسئول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية، والتواصل معها قبل نشر أية أخبار تخص أمناء الإعلام علي مستوي المحافظات، باعتبارها أمينة الإعلام المركزية للحزب.
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