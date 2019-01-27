أخبار مصر | مجلس الوزراء: حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى ٢.٦ مليار دولار (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء: حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى ٢.٦ مليار دولار (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، حول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا الذي وصل الي ٢.٦ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
وأوضح الإنفوجراف، أن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ شهد ارتفاعا ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا بمعدل نمو بلغ حوالي 51.6% مقارنة بالعام السابق .
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي هي الخضروات والحمضيات وإشغال الكروشية والجذور الصالحة للأكل والفاكهة والزيوت العطرية والملابس.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، اليوم، بشأن تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن وفداً ألمانيا برئاسة وزير الاقتصاد سيزور مصر قريباً، ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس؛ لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم في مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتاً إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزاً لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.
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