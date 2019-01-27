أخبار مصر | مجلس الوزراء: حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى ٢.٦ مليار دولار (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء: حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى ٢.٦ مليار دولار (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، حول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا الذي وصل الي ٢.٦ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

وأوضح الإنفوجراف، أن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ شهد ارتفاعا ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا بمعدل نمو بلغ حوالي 51.6% مقارنة بالعام السابق .

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي هي الخضروات والحمضيات وإشغال الكروشية والجذور الصالحة للأكل والفاكهة والزيوت العطرية والملابس.