أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "إفريقية النواب" حول الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران لدعم توجه مصر لأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "إفريقية النواب" حول الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران لدعم توجه مصر لأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا اليوم الأحد لمناقشة "الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدنى لدعم توجه مصر لأفريقيا".

وفي بداية اللقاء أكد رئيس اللجنة أهمية وزارة الطيران المدنى ونشاط الشركة الوطنية في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، فقد ظهر ذلك جليًا خلال لقائه بالعديد من سفراء الدول الأفريقية الذين طالبوا بوجود رحلات مباشرة أو مشتركة لشركة مصر للطيران.

كما عرض المستشار أمجد عارف مستشار الوزير خطة وزارة الطيران لأفريقيا، وأوضح أنه بالرغم من وجود العديد من المعوقات التى تواجه قطاع الطيران المدنى فى أفريقيا، إلا أن الشركة تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والخاصة بحقوق النقل وتبادل الحريات داخل القارة مع العديد من الدول الأفريقية، والتى من خلالها تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بمد خطوطها إلى 24 دولة أفريقية، وفى إطار استراتيجية مصر للطيران للتوسع فى أفريقيا تقوم الشركة حاليًا خلال موسم شتاء 2018-2019 بتشغيل 197 رحلة أسبوعية للمدن الأفريقية، كما تقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى لتحديث الاتفاقيات الثنائية وتبادل حقوق النقل مع الدول الأفريقية بما يتماشى مع توجه الدولة لتنمية العلاقات الأفريقية.

كما أوضح النائب طارق رضوان أن مصر دولة محورية فهى المعبر بين الشمال والجنوب وأن عدد 24 دولة عدد ضعيف لا يتناسب مع قدرات مصر متسائلًا لماذا لا يتم تشغيل خطوط طيران مشتركة؟ مطالبًا بوضع خطة استراتيجية تشترك فيها كل الجهات المعنية لتطوير منظومة الطيران المدنى، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد عقد لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة إمكانية التنسيق بين الجهات المعنية في الشأن الأفريقي لوضع خطة عامة لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا. كما طالب ضرورة وضع استراتيجية برعاية مجلس الوزراء لحل كافة المشاكل التى تعوق التواصل مع الدول الأفريقية.

كما تسائل عن خطة وزارة الطيران خلال المرحلة القادمة للتوسع فى إنشاء الخطوط الجوية المتجهة إلى أفريقيا.

وأكد عمرو محمود مساعد رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للشئون الجوية أن الشركة برغم تحقيقها الكثير من الخسائر خاصة في الخطوط المتجهة لأفريقيا إلا أننا مستمرين في تشغيلها كونها ذات صلة بالأمن القومى المصرى وتتفق مع توجه مصر نحو أفريقيا، وسيتم تسيير خط لدوالا وكيجالى عام 2019، وأبوجا وابيدجان وجيبوتى عام 2020، والجابون وجنوب الكاميرون عام 2021.

وفى نهاية الاجتماع أوصى النائب طارق رضوان بضرورة عرض نتيجة الاجتماع على السيد الوزير والتوصيات التي أدلى بها السادة الأعضاء، مع ضرورة عقد لقاء عاجل مع سيادته لمناقشة هذه التوصيات خاصة مع تزايد طلبات السادة سفراء الدول الأفريقية والتي تتعلق بتسيير خطوط طيران مصرية مباشرة إلى الدول الأفريقية.