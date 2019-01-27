شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت يوماً واحداً، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن العلاقات «المصرية– السودانية» تتسم بالسعي الدؤوب لكلا البلدين وكبار مسؤوليها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل، ويؤكد الرئيسان أهمية الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية المشتركة التي تجمع بين مصر والسودان، وما يربطهما من علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، مشددين على ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات.