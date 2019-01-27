شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محطات مياه شرب عقب سقوط سيارة مواد بترولية في ترعة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، 3 محطات لمياه الشرب بمركز دار السلام، عقب سقوط سيارة محملة بمواد بترولية في ترعة «الفاروقية» القائمة عليها المحطات الثلاث.

وقال اللواء المهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في بيان صحفي، أنه تم إغلاق محطات مياه شرب عرب العطيات «المرشحة»، ونجع عمار «النقالي»، ودار السلام «المطورة»، لافتا إلى أنه تم تشغيل محطة مياه شرب نجع عمار «الأرتوازي» كبديل لمحطة مياه نجع عمار «النقالي»، وفتح خطوط المياه الناقلة من محطة مياه شرب قرية أولاد سالم إلى المناطق المتأثرة بتوقف محطتي مياه شرب عرب العطيات «المرشحة»، ودار السلام «المطورة». وأكد رئيس شركة مياه سوهاج، أنه سيتم تشغيل المحطات المتوقفة بعد رفع عينات من مياه لشرب وتحليلها، والتأكد من عودة المياه لطبيعتها.

وكانت قد انقلبت اليوم الأحد، سيارة نقل «كبسولة» تابعة لشركة نقل الغازات البترولية وعليها حمولة 20 طن من غاز البوتاجاز، أثناء سيرها على الطريق الزراعي الشرقى بدائرة مركز دار السلام، مما أدى إلى سقوطها في الترعة «الفاروقية» المجاورة للطريق، وإصابة قائدها.