شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يطلق مبادرة «ادرس واتعلم في مصر» بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة «ادرس واتعلم في مصر» على أن يقام على هامشها مسابقة لأفضل جامعة مصرية تقوم بتنفيذ البرنامج الأكثر جذبا للوافدين. جاء ذلك خلال كلمة الوزير والتي ألقاها في افتتاح الملتقي الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، الأحد، بحضور ممثلين دبلوماسيين من سفارات ٣٥ دولة والتي يدرس طلابها في مصر بالإضافة إلى وزراء سابقين والمئات من الطلاب.

وأشاد الوزير بالملتقى الأول الذي تنظمه جمعة المنصورة ووعد بتكراره في السنوات القادمة وتستقبله، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ ستستقبله العام القادم. وأعلن «عبدالغفار» انطلاق الملتقي رسميا بجامعة المنصورة والذي يستمر لمدة 3 أيام بإيقاد الشعلة وسط هتافات الطلاب المصريين والوافدين.

وأعرب الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة عن سعادته باستقبال الجامعة لأول ملتقى للوافدين وقال «جامعة المنصورة تعيش في عرس بحضور 608 طالب وافد، و50 ممثل لسفارات الدول، و3 أمسيات ثقافية، مسرحية ومحاضرة عامة عن ماذا يتعرض له الوطن العربي من مؤامرات ومحاضرة أخرى عن حروب الجيل الثالث».