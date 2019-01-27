القليوبية تستعد لتنفيذ العملية «صقر 41» لمجابهة الأزمات والكوارث

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، استعداد المحافظة لتنفيذ المشروع العملي المشترك صقر 41، الذي وصفه بأنه اختبار حقيقي لأجهزة المحافظة لقياس مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث يشتمل على مواقف طارئة من المتوقع حدوثها في أي وقت ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي، المشروع العملي المشترك صقر 41 لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد السبكي، واللواء طارق عجيز، مساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد أيمن حسين المستشار العسكري، وعدد كبير من قادة وضباط الجيش والشرطة.

وأشار المحافظ إلى عقد اجتماعات عديدة لتحديد المهام والتدريب على مواجهة الموقف التعبوي المفترض حدوثه بالمحافظة مؤكدًا أيضًا على «ضرورة التعامل مع الأزمة بطريقة سليمة وبطريقة علمية وهذا لا يأتي من فراغ، وإنما يكون بالتخطيط العلمي المتواصل ورفع الكفاءة والاستعداد في أي وقت»، مشيرًا إلى أن الوظائف التنفيذية لا تقل أهمية عن الوظائف الحيوية ولابد أن يكون هناك استعداد تام للتعامل مع أي مشكلة وتوافر المعلومات الكافية لإدارة الأزمة واتخاذ القرار السليم.

وأوضح المحافظ أن الهدف من التدريب المشترك هو صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف، والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

استمع قائد قوات الدفاع الشعبي إلى موقف جميع مديريات المحافظة ومدي استعادها لمواجهة الموقف التعبوي صقر 41 حيث استمع سيادته إلى عرض موقف مديرية الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي والمرور والتربية والتعليم والتموين والشباب والرياضة والطرق والكباري والإعلام والحماية المدنية والري حيث أكد سيادته على أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة في التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

محافظة القليوبية تستعد لتنفيذ العمليه صقر 41 لمجابهة الأزمات والكوارث