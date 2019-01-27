الطيران المدنى : ورش عمل لنشر الثقافة الجوية بمعرض الكتاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية في معرض القاهرة الدولى للكتاب ، الذى انطلقت فعاليات دورته الـ50 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس . وأقامت الوزارة جناحا يستهدف التواصل مع كل فئات المجتمع ، وبخاصة الشباب لنشر الثقافة الجوية بين المواطنين من خلال إقامة ورش عمل وعرض وتوزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية ، ومجالات الطيران المدنى المختلفة ، ومن بينها نماذج محاكاة للطيران الفعلى والطيران اللاسلكى ، بالاضافة الى تقديم هدايا تذكارية لزوار المعرض فى إطار تنمية الوعى والمعرفة بأنشطة الطيران المدنى ، وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع احتفالات عيد الطيران المدنى المصرى الـ89.

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