شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد ، اجتماعا مع ممثلى المحافظات والجهات المعنيه ممثلة فى الرى والأوقاف بحضور استشارى المشروع لمتابعة تقدم الأعمال فى مشروعات تطوير المزلقانات وذلك ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد ، وفقا لبيان صحفى ، أن أعمال التطوير المزلقانات تشمل تزويد المزلقان بأجراس وأنوار وبوابات ونظم تحكم وإنشاء مداخل ومخارج وتبليطة المزلقان بالإضافة إلى غرفة لخفير المزلقان وجارى العمل فى تطوير عدد 1089 من إجمالى1332 مزلقان على طول شبكة السكك الحديدية تم الإنتهاء من 600 مزلقان تطوير مدنى و 340 نظم تحكم .

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد ، خلال الاجتماع على مسئولى المناطق بالهيئة بسرعة إزالة اى معوقات من شأنها التأثير على تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير طبقا للبرنامج الزمنى المحدد وذلك بالتنسيق مع المحافظات والرى والاسكان والأوقاف منوها عن القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع مجلس المحافظين بإنهاء إزالة جميع المعوقات التي تعوق تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات ومشروعات تطوير المزلقانات والمحطات بجميع المحافظات للعمل على زيادة عوامل الأمان فى مسير القطارات.