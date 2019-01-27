شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة: عمال مصر هم الساعد الأول لعملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالي مليون و340 ألف جنيه، من العمالة المسجلة بمديرية القوي العاملة بأسوان، وذلك في إطار زيارته لمشروع مصنع كيما (2) بأسوان ، حيث أشاد سعفان بالمشروع، ومدى التقدم الذى تم إحرازه في عام من استكمال ما يقرب من 95% من المصنع، كما تفقد تنفيذ القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم المنفذ للمشروع، حيث يتم الكشف الطبي علي الصدر وباطنة وعمل أشعة على الصدر.

وأكد وزير القوى العاملة، أن عمال مصر هم الساعد الأول لعملية التنمية التى تتبنها البلاد حاليًا من أجل بناء مستقبل واعد، فضلاً عن أنهم أساس عجلة التنمية، وتابع: "مصر تقدر قيمة عمالها، وعقد سعفان ، لقاءً مع العاملين بالمصنع، فى حضور اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان ، والمهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية، والمهندس سمير سامي ، المدير العام التنفيذي للمشروع، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وهشام أحمد الدندراوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسوان

واطمأن الوزير خلال جولته التفقدية علي أحوال 5000 عامل يعملون في المشروع في توفير الأسمدة الأزوتية واليوريا، واستفسر عن أحوالهم، مؤكدا أنه لولا العمال ما كان هذا الانجاز قد تم .

وقال الوزير ، إن القوى العاملة كانت ومازالت هي الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار منذ عام 2003 وتضعهم دائمًا نصب عينيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصري، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة لتقديم الحماية لها.



