شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشكر السلطات الكويتية لرعايتها مصابى حادث الشقايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر وزير القوى العاملة،محمد سعفان، السلطات الكويتية على رعايتها لأبناء الجالية المصرية المقيمين في دولة الكويت وخاصة مصابي حادث طريق الشقايا.

وأرسل الوزير "سعفان" المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت أحمد يوسف لزيارة ومتابعة أحوال المصابين في مستشفى العدان. ونقل المستشار العمالي رسالة وزير القوى العاملة للمصابين وحرص الحكومة المصرية ممثلة في الوزير محمد سعفان على متابعة أبناء الجالية المصرية في جميع أنحاء العالم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

وقال المستشار العمالي بالسفارة المصرية في دولة الكويت أحمد يوسف، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان متابع لحالة المصريين من أول سماعه بالحادث وعزى أهالي شهداء الحادث الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأضاف أنه طمأن الوزير سعفان على حالة المصابين حيث اتصل الوزير سعفان صباح أمس بالمستشار العمالي أثناء وجوده بمستشفى العدان للاطمئنان على العمال المصريين كما طلب منه متابعتهم وتقديم المساعدة لهم.

كان في استقبال المستشار العمالي في مستشفى العدان أهالي وأصدقاء المصابين وكذلك بعض من أبناء الجالية المصرية المهتمين بالعمل الخيري.