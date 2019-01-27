شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة والى تكرم فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم أعضاء فرق التدخل السريع وفرق أطفال بلا مأوى، تقديرا لجهود الفرق ونجاحها فى إنقاذ حوالى 1600 مشرد من المسنين والأطفال بلا مأوى فى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الوزيرة أن ماتم هو استكمالا لما بدأناه معا في 2014 بتشكيل فرق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع بالمحافظات، الذى نجح فى إنقاذ أكثر من 1300 مشرد فى محافظات مصر المختلفة ولكن فى الأسبوعين الأخيرين نجح فى إنقاذ أكثر من هذا العدد.

وأضافت والى أن مساعدة المشردين من أجمل الأعمال التى تبدأ بها الوزارة عام 2019 وأن نكون دائما جميعا متضامنين مع ذو الظروف القاسية وتسعى الوزارة دائما لتطوير آلية الاستضافة أو الضم للأسرة وتطوير وسائل التواصل أيضا بينها وبين الجمهور للقضاء على وجود أطفال أو مسنين مشردين بالشارع.

وحرصت والى على تكريم الفرق في عدد من المحافظات بالإضافة الى فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى المركزي بالوزارة والوقوف على ملاحظات الفريق ومعرفة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم ومدى التعاون مع الفريق من الجهات الأخرى الشريكة للوزارة.

وشهد الأسبوعين الماضيين تشكيل فرق عمل مشتركة بين أطفال بلا مأوى وفرق التدخل السريع مع اهتمام الرئيس بحالة الحاجة صفية مما يؤكد قدرة ابناء الوزارة على العمل معا والتعاون من اجل المصلحة العامة ففريق أطفال بلا ماؤى بوحداته السبعة عشر فى المحافظات العشرة شكل نموذج للأداء الاحترافى واستغلال كل المهارات فى جذب الأطفال لدور الرعاية.

وقد نجح فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى فى إنقاذ الحالات الإنسانية لرجال وسيدات كانوا يفترشون الأرصفة وقام بإيداعهم فى دور رعاية اجتماعية تم الاشراف والمتابعة لهم من قبل الفريق بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة