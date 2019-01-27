شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. السيسي يستقبل البشير.. وماكرون يصل مصر فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تغطية كاملة لزيارة الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي، ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى زيارة للقاهرة تستغرق 3 أيام، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 6 مساء

رئيس النواب يطالب الحكومة بالانتهاء من الأحوزة العمرانية وترسيم المحافظات

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة للإنتهاء من قضيتي الأحوزة العمرانية ، وإعادة ترسيم المحافظات، مشيراً إلي أن الحكومة مجتمعة مسئولة عن تنفيذ الأحوزة العمرانية، وبينما تتحدث عن جهود مبذولة من جانبها في هذا الشأن لكن النواب بـ27 محافظة، و الذين يتعاملون علي أرض الواقع يشكون من الأمر.

إغلاق طريق أسوان القاهرة الصحراوى كليا وطريق أبو سمبل جزئيا بسبب سوء الطقس

أغلقت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، الطريق الغربي الصحراوي أسوان - القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أن ضربت عاصفة ترابية مختلف أنحاء المحافظة. .

لجنة القيم بالأولمبية تستمع لأقوال الخطيب ومجلسه في شكواه ضد رئيس الزمالك

استمعت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية اليوم لأقوال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

"مش هنحلها ودى..خليها تصدى".. أغنية ساخرة لحملة مقاطعة شراء السيارات..فيديو

خليها تصدى، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، تحولت إلى أغنية شبابية، والهدف من هذا الشعار مقاطعة شراء السيارات الجديدة لمواجهة جشع تجار السيارات فى المعارض – حسب وصفهم، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من توكيلات السيارات فى مصر.

فى القمة الثامنة لأشقاء وادى النيل.. الرئيس: مصر والسودان بينهما رباط أزلى ووحدة فى المسار والمصير.. عمر البشير: علاقتنا تتطور منذ وصول السيسي للحكم.. والأمن المائى قضية حيوية للقاهرة والخرطوم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يربط بين مصر وبين السودان من علاقات ووشائج ووحدة في المسار والمصير هو رباط أزلي لا انفصام فيه ، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير ، اليوم الأحد ، إن هناك توجه بات ثابتاً وواضحاً في سياسة الدولتين الشقيقتين، وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات، وبما يتناسب مع الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما، والتي يندر أن تتكرر بين بلدين على مستوي العالم.

سياسة وسياحة وملفات كبرى.. ماكرون يبدأ زيارة مصر من "أبو سمبل".. 5 رسائل ترسم ملامح الجولة الاستثنائية.. 30 اتفاقية شراكة.. مكافحة الإرهاب والهجرة والملف الليبى تتصدر القمة غدا.. واهتمام خاص بالملف الأفريقى

على خطى أجداده الفرنسيين من أمثال الجنرال "شارل ديجول" فى إدراكه لمكانة مصر فى سبعينيات القرن الماضى، ورائد علم المصريات جون فرانسوا شامبوليون، فى ولعه بالحضارة الفرعونية وقناعته بتأثر الإيجابى الذى تركه علم الآثار على العلاقات الفرنسية المصرية، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الأحد إلى مصر، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة فى عام 2017، فى توقيت بالغ الدقة، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستحضر فيها خصوصية العلاقات الثنائية وعمقها التاريخى.