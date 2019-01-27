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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش هنحلها ودى..خليها تصدى"..أغنية ساخرة لحملة مقاطعة شراء السيارات "فيديو"

خليها تصدى، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، تحولت إلى أغنية شبابية، والهدف من هذا الشعار مقاطعة شراء السيارات الجديدة لمواجهة جشع تجار السيارات فى المعارض – حسب وصفهم، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من توكيلات السيارات فى مصر.

واستكمالًا للحملة التى انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى، أطلق مجموعة من الشباب أغنية باسم "مش هنحلها ودى.. خليها تصدى"، وهى أغنية للتشجيع على مواصلة تحقيق أهداف الحملة بالضغط على تجار السيارات من أجل تخفيض الأسعار، وجاءت تلك الأغنية فى الوقت الذى يتزايد فيه أعضاء الجروب ليصلوا إلى أكثر من 700 ألف متابع، بعدما كان قرابة 200 ألف متابع فقط منذ 10 أيام.

وتقوم حملة "خليها تصدى"، على عدة مطالب رئيسية نشرها الجروب، والتى تتمثل فى ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمى عن كل المخالفات اللامهنية واللا أخلاقية والتى وصلت لحد "اللصوصية" – حسب تعبيرهم - لدى البعض وذلك خلال الفترة الماضية، أما المطلب الثانى فهو"الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وأن تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.



حملة خليها تصدى

كما طالب القائمون على جروب حملة المقاطعة، بضرورة الالتزام التام بالشفافية التامة فى عروض البيع والصيانة، إضافة إلى أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابى على حالة السعار واللصوصية – حسب تعبير بيان الحملة - التى انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية، واختتم بيانهم بـ"هذه مجرد فكرة يمكن تطويرها والبناء عليها من خلال اقتراحات الأعضاء".

وحفز أعضاء حملة "خليها تصدى"، بعضهم لدعوة الأصدقاء من أجل زيادة الأعداد على الجروب الذى يطالب بمقاطعة شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها بعد إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة، حيث شارك الشباب بتدوينات لزيادة الحماس بينهم على استمرار المقاطعة وعدم الاستسلام وشراء سيارات فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى، بينما شارك البعض بتدوينات ساخرة عن طريق نشر صور لسيارات فارهة، معلقين عليها "روحى يا شيخة ربنا يجعلك من نصيبى".



أغنية ساخرة لحملة خليها تصدى