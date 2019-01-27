سقوط عامل تخصص في تزوير تراخيص السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث المرور بالقاهرة، في القبض على عامل لقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المعصرة.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث المرور، بقيام "مصطفى.ع"، 43 سنة، عامل، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات صحة المعلومات وتم ضبط المتهم وبحوزته 2 إيصال سحب على بياض ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، توكيل رسمي عام للسيارات على بياض ممهور بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.