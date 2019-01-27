في المعادي.. ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة الأجنبية لعدم وجود ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة "بدون ترخيص" لقيامه بتوفير عمالة أجنبية بالمخالفة للقانون. ومن خلال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكن رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط "معين.ع"، 52 سنة، صاحب شركة لإلحاق العمالة، كائنة في المعادي، لقيامه بإدارة الشركة "بدون ترخيص" وتوفير فرص عمل للعمالة الأجنبية داخل البلاد بالمخالفة للقانون، أثناء تواجده بمقر الشركة وبصحبته 4 أشخاص غير مصرح لهم بالعمل. حُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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