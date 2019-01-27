ضبط عصابة تخصصت في التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال التحريات تمكن رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط 3 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سكنهم ملك أحدهم، وعُثر بداخله على حفرة وأدوات البحث والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.