مباحث القاهرة توقع بـ "لص" تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "إسلام.ع"، 20 سنة، عاطل، ومقيم بالمنطقة، سبق اتهامه في 6 قضايا، لقيامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية.
وبمواجهته أعترف بارتكابه عدة وقائع سرقة من داخل الشقق، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "كريم.ح"، 26 سنة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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