بعد 13 واقعة سرقة.. سقوط لصوص المساكن بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط.

أكدت معلومات تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من "السيد.ع"، 40 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا "إيصال أمانة، تبديد"، "فوزي.ح"، 71 سنة، فران ومقيم بدائرة قسم شرطة السرو، سبق اتهامه في 15 قضية "سرقة متنوعة، شيك، سلاح أبيض، ضرب"، "محمد.أ"، 56 سنة، نجار، سبق اتهامه في قضية "أموال عامه" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة مسكن، وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض عل النيابة لمباشرة التحقيق.