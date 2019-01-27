عبدالعال: البناء على الأراضي الزراعية قيد الدراسة والبحث قد يرفضه مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد أن البناء على الأراضي الزراعية موضوع لم يحسم بعد، قائلا =: "إن البناء على الأراضي الزراعية قيد الدراسة والبحث وقد ينتهي المجلس إلى عدم الموافقة على ذلك".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، وعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والـمرافـق العامة والتعميـر ومكاتب لجان: الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحليـة برئاسة عـلاء والي اليوم على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف عبدالعال: "إن القدماء المصريين قدسوا الأرض الزراعية وحافظوا عليها"، مطالبا الحكومة بالانتهاء من ترسيم الأحوزة العمرانية وضرورة إعادة ترسيم المحافظات لتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل أفضل عرضيا وليس طوليا تكون حبيسة.

ونوه رئيس مجلس النواب بالجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن هذه الجهود تكافىء ما حدث طوال 60 عاما مضت بالنسبة لمشروعات الإسكان والطرق والأنفاق والمدن جديدة.

ومن جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان: "إنه تم الانتهاء من نسبة 85% من الأحوزة العمرانية للمدن و95% في القرى و45% للعزب والتوابع"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إتاحة الأحوزة القديمة وما أضيف إليها حديثا من مساحات لوضعها تحت تصرف مجلس النواب.​

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