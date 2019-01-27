"المحافظين": زيارة البشير لمصر تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال إبراهيم مطر، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بحزب المحافظين، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة، والتي تستغرق يومًا واحدًا،

تأتي في إطار حرص الزعيمين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمال مسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت أكتوبر الماضي.

وأكد مطر، في بيان، اليوم الأحد، أن الزيارة تأتي في توقيت حساس للغاية نظرًا لما تمر به دولة السودان الشقيقة من عدم استقرار نتيجة تصاعد الاحتجاجات بسبب الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين البلدين الشقيقين حيث شهدت الخرطوم مؤخرًا اجتماعًا رباعيًا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

وأضاف أن الحكومة السودانية تلقي كل الدعم من الدولة المصرية لضمان الحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق مع تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن واستقرار السودان من أمن مصر واستقرارها.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بالحزب، إلى أن زيارة الرئيس البشير إلى مصر تأتي بعد يوم من وصول وفد وزاري سعودي إلى السودان وذلك يأتي في التعاون المثمر بين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، وأنهما وجهان متطابقان لبعضهما البعض لدعم استقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه نحو مستقبل أفضل، متمنيًا تجاوز السودان لأزمته الحالية وعودة الاستقرار والهدوء في أقرب وقت ممكن.​