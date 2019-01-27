"عبدالعال" يحذر من البناء على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذيرا بعدم البناء على الأراضي الزراعية، تزامنا مع مناقشة البرلمان، لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه ليس معنى مناقشة مشروع القانون، أن تبدأ حالات بناء عشوائية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور علي عبد العال: التعدي والبناء على الأراضي الزراعية لا زال قيد البحث والدراسة وقد ينتهي المجلس لعدم الموافقة على تقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية.

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال "القصبى"، خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفا البناء: "ما يحدث اليوم داخل قاعة مجلس النواب هو مواجهة حقيقية لمشكلة تمس ملايين المواطنين، تعبير حقيقى عن نبض الشارع المصرى الذى يعانى من مشكلة حقيقية ومزمنة، بناء مخالف نتج عنه عشوائيات وصعوبة فى توصيل المرافق وأمراض اجتماعية وصحية تتحمل الدولة علاجها".

وتابع "القصبى": "الدولة وفقا لأحكام قانون 119 تنفذ عمليات الإزالة، تنفذ جزء وجزء آخر لا تستطيع تنفيذه، اليوم نعطى الحق للدولة فى وضع ضوابط لإصلاح تشوهات نتجت عن هذه العشوائيات، ولكن يبقى السؤال هل سنطالب بعد وقت قليل بفتح باب التصالحات؟".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الزيادة السكانية سبب أساسى فى هذه المشكلة، وكذلك عدم تحديد الأحوزة العمرانية.​