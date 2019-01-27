برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

اعتمد صالح عباس وكيل الأزهر، صباح الأحد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

وينشر الخليج 365 نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر.

للنتيجة .. اضغط هنا