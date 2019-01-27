مصر | حبس شقيقتين قدمتا رشوة للحصول على شهادة طب مزورة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شقيقتين قدمتا رشوة للحصول على شهادة طب مزورة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، حبس شقيقتين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقديم رشوة مالية لإحدى الجامعات مقابل حصولهما على شهادة مزورة من كلية الطب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين أشقاء نجلتي رجل أعمال، قدمتا رشوة مالية لجامعة حكومية حتى تتمكنا من الحصول على شهادة مزورة تفيد تخرجهن من كلية الطب.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشقيقتين وحرر محضر برقم 5460 وباشرت النيابة التحقيقات.

إحالة عامل للمفتي لقتله عجوزا بالسيدة زينب والنطق بالحكم 27 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق المتهم عمرو مرزوق إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام لاتهامه بقتل عجوز داخل منزله في منطقة السيدة زينب وحددت المحكمة جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد علي.

وكانت النيابة أحالت المتهم عمرو مرزوق، ٢٠ سنة، عامل في مقهى لأنه في غضون عام ٢٠١٨ قتل المجني عليه محمد عبد العزيز ٨٧ سنة خنقا بعد سرقة مبلغ ٨ آلاف جنيه وفرا هاربا.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من أهالي السيدة زينب يفيد وجود رائحة كريهة من منزل المجني عليه وعدم رؤيته، وتبين أن المجني عليه قتل وجثته في حالة تعفن.

وألقي القبض عليه واعترف بجريمته وقال في التحقيقات إنه سرق مبلغ ٨ آلاف جنيه وقام بشراء هاتفا محمولا بمبلغ ٤ آلاف جنيه وأرشد عن باقي المبلغ.