مصر | حبس سكرتيرة سنة مع الشغل لسرقتها مكتب محام بالبساتين

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قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار محمد سعد وسكرتارية محمد زيان، بمعاقبة ربة منزل غيابيا بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بسرقة مكتب محامٍ كانت تعمل لديه.

وكان المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من محام، يتهم فيه "ا.ش" ربة منزل، بسرقة جهاز لاب توب وأوراقه وهاتف محمول من داخل مكتبه بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة المذكورة تعمل سكرتيرة لدى المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24032 لسنة 2018 جنح القسم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وبإحالة القضية إلى المحكمة أصدرت حكمها السابق.

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول.

وترجع الواقعة بنجاح مباحث قسم شرطة التجمع الأول في ضبط كل من: "نادر.إ" سن 42، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم قضية نصب، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس في قضيتي"ضرب، سرقة تيار كهربائي"، و"إسلام. ص" سن 26، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 9 قضايا آخرهم قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 أحكام حبس في قضايا "سرقة، تسول، ضرب، سلاح أبيض"، و"إيمان.م" سن 34 -ربة منزل-ومقيمة "زوجة المتهم الأول"، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب "عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميليهما كلًا من: "كريم. أ"، سن 35، صاحب مصنع مصوغات ذهبية، "طاهر. م"، سن 38، صائغ بمحل للمجوهرات، وإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.