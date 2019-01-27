مصر | النيابة تأمر بحبس متهمة جديدة في مقتل "عريس عين شمس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس متهمة جديدة في مقتل "عريس عين شمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، حبس متهمة جديدة في مقتل "عريس" بمساكن عين شمس، بسبب خلافات سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكانت النيابة تحت إشراف أحمد عز، المحامي العام، قررت حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

وكان قد تمكن فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، من إلقاء القبض على متهمة جديدة في مقتل عريس بسبب خلافات سابقة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقى مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه؛ لإصابته ابنته بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

أخت المجني عليها بعين شمس: والدي عاشرني وشقيقتي عقب انفصاله عن والدتي

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة أحمد عز المحامي العام، لأقوال "سلمى" المجني عليها الثانية والتي كشفت أن والدها عاشرها هي وشقيقتها معاشرة الأزواج تحديد التهديد بالقتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها.

وأضافت: "ويوم الواقعة طلب مني والدي ترك شقيقتي تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين لي وفاتها".

وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين تعذيب الأب ابنته وتقييدها بالحبال ولم يترك الضحية إلا وهي جثة هامدة.

وكشفت وزارة الداخلية، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى"، 13 سنة، بالشقة سكنها، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى"، قررت قيام والدها "ياسر. ر"، عامل بإيثاقها، والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها - مُطلقة من أبيها - وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.