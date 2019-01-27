مصر | جهود "الخدمات الطبية" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود "الخدمات الطبية" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، العديد من القوافل الطبية بنطاق مختلف مديريات الأمن، استهدفت القرى والنجوع للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" والتى تُعد أحد محاورها الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادفة إلى التواصل مع المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأرسلت مديرية أمن القاهرة قافلة لتوقيع الكشف الطبي على "أهالي عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر"، حيث أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 420 مواطنا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ووجهت مديرية أمن القليوبية قافلة لتوقيع الكشف الطبي لأهالى قرية الحصة بدائرة مركز شرطة طوخ"، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 660 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

فيما أرسلت مديرية أمن أسيوط قافلة لتوقيع الكشف الطبى على " أهالي قرى "الهدايا، علوان، البوره" بدائرة مركز شرطة أسيوط"، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 370 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وكما بعثت مديرية أمن الإسكندرية قافلة لتوقيع الكشف الطبي على " أهالي مساكن وابور الجاز بدائرة قسم شرطة كرموز" أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 642 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ولقيت المبادرة منذ إنطلاقها إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بكافة الخدمات المقدمة لهم، وعبروا عن تقديرهم بالجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.