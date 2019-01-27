مصر | ضبط 4 قضايا تسول في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط عدد خلاطة، 100 كرسي، 4 ترولي، 4 استاند، 3 ثلاجات، 3 موازين، 4 أسطوانات غاز، 100 عرق خشب، 150 سيخ حديد، 4 كريك 20 محضر تنظيم، 50 محضر إشغال، 3 برويطة.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 9 بائعين متجولين و4 خيال وجمال، تنفيذ 13 حكم قضائيا وضبط 4 متسولين.

ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات النقل التابعة لشركة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات "النقل" التابعة لإحدى الشركات، والتعدي على قائدها بطريق محور التعمير.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بأحد الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية أنه حال سيره بالسيارة قيادته "نقل" تابعة للشركة عمله ومُحملة بعدد (7) طرود حديد بطريق محور التعمير بدائرة قسم شرطة أول العامرية اعترضه أربعة مجهولين، وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة ثم لاذوا بالفرار، والعثور على السيارة بحمولتها بطريق المحور بدائرة القسم.

وأثناء السير في إجراءات البحث وبإعادة تطوير مناقشة المُبلغ قرر عدم صحة بلاغه وأن حقيقة الواقعة أنه حال سيره بطريق محور التعمير توقف بالسيارة لأحد الأشخاص واصطحبه، إلا أن الأخير قام بتهديده بالإيذاء دون إشهار أسلحة وطلب منه التخلي عن السيارة وفر بها هاربًا وعلل بلاغه الأول خشية مساءلته إداريًا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "رزق.ج.ر"، سن 34، سائق، وله معلومات جنائية، ومُقيم بالعامرية وبحوزته (5 جم هيروين).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه ترك السيارة بمحل العثور والاستيلاء منها على إطار كاوتش مُحمل عليها وإخفائه بقطعة أرض بمنطقة الذراع البحري، أرشد عنه وأقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

