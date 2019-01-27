مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. ضبط 52 تاجر مخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبر لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 52 متهما بحوزتهم 2550 جرام حشيش، 432 جرام هيروين، 7890 جرام الأستروكس، 658 قرصا و1000 جرام بانجو.



وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 11 متهما بحوزتهم 8 فرد محلي الصنع 12 مم –762 * 39 مم، 2 طبنجة عيار 9 مم، 3 بندقية خرطوش بامب أكشن، 10 طلقة مختلفة الأعيرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول.

وترجع الواقعة بنجاح مباحث قسم شرطة التجمع الأول في ضبط كل من: "نادر.إ" سن 42، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم قضية نصب، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس في قضيتي"ضرب، سرقة تيار كهربائي"، و"إسلام. ص" سن 26، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 9 قضايا آخرهم قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 أحكام حبس في قضايا "سرقة، تسول، ضرب، سلاح أبيض"، و"إيمان.م" سن 34 -ربة منزل-ومقيمة "زوجة المتهم الأول"، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب "عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميليهما كلًا من: "كريم. أ"، سن 35، صاحب مصنع مصوغات ذهبية، "طاهر. م"، سن 38، صائغ بمحل للمجوهرات، وإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

