أخبار مصر | "الصحف الحزبية" تتفق على مرشح بالانتخابات.. وتؤكد: لن ندعم أي نقيب حتى يضع حلول لأزمتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحف الحزبية" تتفق على مرشح بالانتخابات.. وتؤكد: لن ندعم أي نقيب حتى يضع حلول لأزمتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أعضاء رابطة الصحف الحزبية المتعطلة بنقابة الصحفيين، عن دعم محسن هاشم عضو الرابطة، للترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة على عضوية المجلس، والتي مقررًا أن تنعقد في 1 مارس المقبل، كمرشح ممثل عن الرابطة.



وقال أعضاء الرابطة إنهم لن يدعموا أي مرشح على مقعد النقيب، حتى يضع تصور واضح لحل أزمتهم التي استمرت نحو 10 سنوات حل نهائي.



وقال محسن هاشم في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الصحفيين الحزبيين يبلغ عددهم 200 صحفي، اتفقوا على دعمه مُرشحًا باسمه في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن قضيتهم لم تنته بعد، حتى بعد إعلان النقيب عبدالمحسن سلامة بدء البث التجريبي للموقع الخاص بهم، والذي سيكون تحت إشراف النقابة.



وأضاف أنهم لم ينتهوا بعد من التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ولم يتم الانتهاء أيضًا من ترخيص الموقع، والذي خاطبت به النقابة والرابطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.



وأكد "هاشم" أن الرابطة أفادت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأسماء هيئة التحرير للموقع الإلكتروني "الخبـر"، والتي وافقت عليها سابقًا هيئة مكتب نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن البث التجريبي للموقع سيبدأ خلال الأسبوع الجاري على الأكثر.



وتابع: "أزمتنا استمرت لـ نحو 10 سنوات، وهذه المرة الوضع مختلف، وسيكون هناك الدفع بقوة في الانتخابات، وتوزيع بعض الأدوار والخطط أثناء المعركة الانتخابية".



ولفت "هاشم" إلى أن الصحفيين الحزبيين اتفقوا على برنامج انتخابي واضح، عنوانه "قوتنا في وحدتنا"، وأبرز ملامحه الحريات الصحفية وكرامتهم، وأيضًا تفعيل كارنيه النقابة في المواصلات العامة وكافة الخدمات، وذلك عن طريق التواصل مع المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين.



واستطرد بأن الصحفيين المفصولين تعسفيًا على رأس أولويات البرنامج الانتخابي، وحقهم في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رفع سقف مشروع العلاج بالنقابة إلى 25 ألف جنيه للعمليات الجراحية الكبرى، وذلك لحين الانتهاء من مستشفى النقابة بمدينة السادس من أكتوبر.



ولفت إلى أن البرنامج الانتخابي أيضًا يضم حقوق الصحفيين الإلكترونيين في الانضمام إلى نقابة الصحفيين وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى الانتهاء من بحث المؤهلات المزورة لأعضاء النقابة لـ20 عام مضى، وأيضًا تفعيل دور لجنة الحريات بمجلس النقابة.



وتعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي لنصف أعضاء المجلس والنقيب، يوم 1 مارس المقبل.