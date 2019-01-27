أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعلن عن فتح باب طلبات التقدم لوعاظ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعلن عن فتح باب طلبات التقدم لوعاظ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمانة العامّة لمجمع البحوث الإسلامية فتْح باب قَبول طلبات التقدُّم لوعاظ الأزهر، لمسابقة الإيفاد؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1440 هجرية / 2019م، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء الخامس من فبراير المقبل.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة لوعاظ الأزهر من الذكور، وحملة المؤهلات العُليا المُقَيَّدين على درجةٍ مالية بموازنة الأزهر الشريف، المُستوفين لشروط التقدُّم، على أن يُرفِقَ المتقدّمون بطلب التقدُّم للمسابقة المستنداتِ الآتيةَ:ـ

•صورة طبْق الأصل من المؤهل الدراسي.

• صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد.

• صورة طبق الأصل من بطاقة الرقْم القومي.

• صورة طبق الأصل من آخِر تقريرين فنيين.

• (3) صور ألوان من جواز السفر، صالح لمُدّة عامٍ على الأقل.

• صورتان شخصيّتان (4×6) مع صورتين شخصيّتين (5×8).

شروط التقدُّم للمسابقة:

• أن يكونَ المُتقدّم من وُعّاظ الأزهر الشريف فقط "ذكور"، ومن حملة المؤهلات العالية المُقَيَّدين على درجةٍ ماليّةٍ بموازنة الأزهر.

• أن يكون قد أمضى 10 سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم والدعوة والإرشاد الديني.

• ألّا تَقِلَّ تقاريرُه الفنية في العامين السابقين مباشرةً على عام التقدُّم عن 85 درجةً، وفي حالة عدم وجود التقريرين المَطلوبَين؛ يؤخذ بآخِر تقريرين فنيين بالدرجة ذاتِها.

• أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية، أو أُعفيَ منها نهائيًّا.

• أن يكونَ صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجِسميّة الواضحة.

• ألّا يكونَ قد سبق وأنْ وُقِّعتْ عليه عقوبةٌ جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من 10 أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتبارُه، أو تمَّ مَحو الجزاء، وألّا يكونَ من المُحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

• ألّا يكونَ مُحالًا إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان المُعَظَّم، للعام 1440 هجرية / 2019م. • ألّا يكونَ قد سبق له الإيفاد في شهر رمضان من قَبلُ.

• أن يكونَ قد أَمضى مُدّةً مُماثِلةً لمُدّة عمله السابقة بالخارج.

• ألّا يكونَ قد أَمضى بالخارج 10 سنوات في بعثةٍ على نفقة الأزهر، أو إعارة، أو تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها بالخارج، أو إجازة بدون مُرَتَّب.

• أن يجتازَ، بنجاحٍ، الاختباراتِ المُقَرَّرة، وَفقًا للوائح المُنَظِّمة لذلك.