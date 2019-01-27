أخبار مصر | خلال احتفالية الجيزة.. "عاشور": شكرًا لمساندتكم لنقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال احتفالية الجيزة.. "عاشور": شكرًا لمساندتكم لنقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بحضور جموع المحامين الغير مسبوق بجلسة التعليم المفتوح يوم 15 يناير الماضي، من كافة أنحاء مصر ورغم الظروف الجوية الصعبة.

وقال "عاشور" خلال كلمته اليوم الأحد باحتفالية فرعية 6 أكتوبر وبمشاركة عضو مجلس النقابة العامة صالحين المهدي، والمنعقدة بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون: "جئت اليوم لأقول للجميع شكرا على مساندتكم لنقابة المحامين في تلك الخصومة للزود عن النقابة والدفاع عن مقدراتها".

وأضاف: "وجودكم منحني القوة، كما أن المحامين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة لظروف عملهم كانوا يتابعون الأحداث لحظة بلحظة للاطمئنان على مستقبل المحاماة".

وكان وصل، سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم، إلى قاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون في الجيزة، للقاء محامي الجيزة في أولى زياراته للنقابات الفرعية، التي وعد بها المحامين، السبت قبل الماضي، خلال رسالة شكره وتقديره لحضورهم في قضية التعليم المفتوح، وكان في استقبال النقيب العام، أعضاء مجلس نقابة محامي الجيزة والجمعية العمومية.

وينظم هذا اللقاء مجلس فرعية جنوب الجيزة، وحركة شباب بلاقيود بمشاركة عضو النقابة العامة، صالحين المهدى، مع النقيب العام، والذي سيتناول أهم المستجدات على الساحة النقابية، إضافة لتكريم شيوخ المهنة.

ورد النقيب العام على كل التساؤﻻت التى شغلت الرأى العام لمجتمع المحامين فى الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل اللقاء أكثر من مهم.

وكان أكد نقيب المحامين، أن من صنع نظام التعليم المفتوح أجرم في حق الدولة والمجتمع، وفي حق كل من انضم له ظنا أنه تعليم معادل للتعليم العادي.

وشدد "عاشور" خلال كلمته بمؤتمر "يوم الكرامة" والذى عقد يوم الثلاثاء قبل الماضى، بنادي محامين المعادي، أن النقابة في حالة دفاع شرعي عن أعضائها ومهنة المحاماة، مشيرا: "الشرطة والقضاء والنيابة والجامعات رفضت خريجي التعليم المفتوح، والنقابة ليست أقل منهم، وهي ليست جراج لخريجي التعليم المفتوح".

وفي ذات السياق، أضاف: "من حقنا أن نقاوم بكل الوسائل القانونية المتاحة، ونتعقب كل من يريد النيل بنقابة المحامين"، منوها إلى أن وجود المحامين بالمحكمة والمؤتمر بكثافة اليوم يدل على تمسكهم بنقابتهم وتنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح".

ووجه "عاشور" رسالة للمحامين المساندين لهؤلاء قائلا: "ثوبوا إلى رشدكم وعودوا لصفوف المحامين للدفاع عن مصالحهم وصالح المهنة، ونحن نمد يدنا للجميع".

وأوضح: "الحكم ليس معناه أن الملف أغلق، وأعدائكم لن يتركوا ثغرة أو طريق كي يدخلوا من خلاله، وملف التنقية والتعليم المفتوح مسئولية كل محام غيور على نقابته، ونحتاج كتائب قانونية بكل فرعية للدفاع عن النقابة"، متابعا: "سنصدر توكيلات لتمثيل النقابة في كافة القضايا المقامة ضد النقابة في تلك القضيتين كلا في نطاق محافظته، وعليكم ممارسة دوركم في الدفاع عن حقوق ومكاسب المحامين التي وصولوا لها".

وقضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم ‎حضوريا بقبول الاستئنافين في الحكم الصادر ضد نقيب المحامين شكلا، وإلغاء الحكم، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون‎.

يذكر أن محكمة جنح المقطم، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

ويُعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح، بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، رغم أحقيتهم في ذلك، عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.