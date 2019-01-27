أخبار مصر | البرلمان يوافق نهائيًا على تفويض وزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق نهائيًا على تفويض وزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون بتفويض وزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جي أم بي أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية نهائيًا.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر عدد 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب من بينهم ما تقدم به النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد للمؤسسات الحكومية في المعاملات والتراخيص، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء الحق للمحافظين في اختيار مهندسي الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة إجراءات تخصيص أراضي زراعية لبناء المدارس، ومناقشة الطلب المُقدم من النائبة سهير الحادي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف معاش لذوي الإعاقة.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المقاهي المنتشرة بدون تراخيص في مصر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعميم خدمة السلالم المتحركة في محطات المترو وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء بالمحليات، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تكدس التلاميذ في الفصول، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات التصديرية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الطيران المدني.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب احمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاص كل من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، مناقش طلب النائب محمد الغول وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نزع ملكية أراضي هيئة الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انهيار الطرق نتيجة توقف مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة البحيرة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر طن قصب السكر لتغطية تكاليف الإنتاج، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل حل مشكلة تكدس القمامة بالشوارع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة كرداسة.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب طارق فاروق متولي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات زيادة الاستثمارات في مصر، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة استخدام الأطفال في التسول، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطهير بحيرة المنزلة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق بين القرى والمدن، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رسم الخطة الإعلامية لإظهار إنجازات ومشروعات الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية في الريف والحضر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك.

وكذلك الطلب المُقدم من النائبة شيرين فراج وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدماج الهندسة الإكلينيكية الطبية في المستشفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية.