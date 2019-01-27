أخبار مصر | البرلمان يناقش مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يناقش مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، و3 مشروعات قوانين مقدمة من نواب في نفس الموضوع وهم فوزى متي، ورضا البلتاجي، وأيمن عبد الله.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أرجو من الأعضاء الإنصات جيدا فهذا مشروع قانون على قدر من الأهمية ويجب التعامل معه بقدر من الحرص والحيطة والحذر وله حساسية"، ويهدف مشروع القانون، إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره، وأصبح لزاما التصدى لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين دون الافتئات على هيبة الدولة، وأوضح تقرير اللجنة أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة.

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.



وقال "القصبى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء: "ما يحدث اليوم داخل قاعة مجلس النواب هو مواجهة حقيقية لمشكلة تمس ملايين المواطنين، وتعبير حقيقى عن نبض الشارع المصرى الذى يعانى من مشكلة حقيقية ومزمنة، بناء مخالف نتج عنه عشوائيات وصعوبة فى توصيل المرافق وأمراض اجتماعية وصحية تتحمل الدولة علاجها".



ووافق المجلس اليوم على الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المقاهي المنتشرة بدون تراخيص في مصر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعميم خدمة السلالم المتحركة في محطات المترو وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء بالمحليات، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تكدس التلاميذ في الفصول، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات التصديرية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الطيران المدني.



وكذلك الطلب المُقدم من النائب احمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاص كل من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، مناقش طلب النائب محمد الغول وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نزع ملكية أراضي هيئة الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انهيار الطرق نتيجة توقف مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة البحيرة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر طن قصب السكر لتغطية تكاليف الإنتاج، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل حل مشكلة تكدس القمامة بالشوارع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة كرداسة.