أخبار مصر | تعرف على موقع وأبرز آثار متحف العاصمة الإدارية الجديدة

وجاءت الصورة موحية، حيث يتخذ المتحف الشكل الهرمي، وتبدو قمته زجاجية، في حين تقف مسلة على يمين الصورة، ويبدو إنها إحدى المسلتين التين تم نقلهما إلى العاصمة الإدارية من مدينة صان الحجر في الشرقية.

يذكر أن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كشف في تصريحات صحفية له أمس عن أن مخطط العاصمة الإدارية يتضمن إنشاء متحف للآثار على مساحة كبيرة.

وأشار إلى أن الداعي من وجود المتحف، حتى تكون العاصمة مكتملة، تتضمن كافة المشروعات الخدمية والثقافية، وأضاف أن المتحف سيكون بجوار الحى الحكومى، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى الإنشاءات الخاصة به بعد نقل مبانى الوزارات للعاصمة الإدارية.

والعاصمة الإدارية هو مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة - السويس، ويخطط لها كي تكون مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي، ومتحف ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.

وقد بدأت أولى معالم المدينة في الظهور بافتتاح أكبر مسجد في مصر بها زوهو مسجد الفتاح العليم، وافتتاح أكبر كاتدرائية في مواجهة المسجد وهي كنيسة ميلاد السيد المسيح عليه السلام.