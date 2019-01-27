أخبار مصر | بحضور "أبو شقة" و"بدراوي" و"بدير".. "الوفد" يوزع بطاطين وأجهزة كهربائية على أهالي أوسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور "أبو شقة" و"بدراوي" و"بدير".. "الوفد" يوزع بطاطين وأجهزة كهربائية على أهالي أوسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب، بمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة عدد من القوافل الخدمية، وذلك بحضور ومشاركة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، وطارق التهامى، ومحمد فؤاد، وعباس حزيم، وأنور بهادر، أعضاء الهيئة العليا للحزب وعدد من قيادات الوفد.

حيث تم توزيع عدد من البطاطين والأجهزة الكهربائية على المواطنين الأكثر احتياجا بدائرة أوسيم، وتنظيم قافله طبية في جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالى وصرف العلاج بالمجان بجانب تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة لاستكمال العلاج المناسب وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

كما نظم النائب الوفدى، ملتقي توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب وذلك بمشاركة ما يقرب من ٤٠ شركة في عدد من المجالات المختلفة بالقطاع الخاص.

وقال النائب سعد بدير، إن القوافل التى أطلقها اليوم الاحد، والتى شملت قوافل طبية وملتقي توظيفي وتوزيع عدد من الأدوات الكهربائية والبطاطين على المواطنين الأكثر احتياجا تأتى تفاعلا مع المبادرة التى اطلقها الحزب بزعامة المستشار بهاء الدين ابوشقه تحت شعار "الوفد مع الناس"، مُشيرًا إلى أنه وقيادات الوفد قد ألتقوا بالمواطنين واستمعوا إلى المشاكل التي يعانون منها، متعهدين بالعمل على حلها.