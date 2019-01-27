أخبار مصر | "والي": مساعدة المشردين من أجمل الأعمال التي تبدأ بها الوزارة عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": مساعدة المشردين من أجمل الأعمال التي تبدأ بها الوزارة عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن ما تم هو استكمالا لما بدأناه معا في 2014 بتشكيل فرق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع بالمحافظات والذي نجح في انقاذ أكثر من 1300 مشرد في محافظات مصر المختلفة ولكن في الأسبوعين الأخيرين نجح في انقاذ أكثر من هذا العدد.

وأضافت "والي" أن مساعدة المشردين من أجمل الأعمال التي تبدأ بها الوزارة عام 2019 وأن نكون دائما جميعا متضامنين مع ذو الظروف القاسية وتسعى الوزارة دائما لتطوير آلية الاستضافة او الضم للأسرة وتطوير وسائل التواصل أيضا بينها وبين الجمهور للقضاء على وجود أطفال أو مسنين مشردين بالشارع.

وحرصت "والي" على تكريم الفرق في عدد من المحافظات بالإضافة الى فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى المركزي بالوزارة والوقوف على ملاحظات الفريق ومعرفة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم ومدى التعاون مع الفريق من الجهات الأخرى الشريكة للوزارة.

وشهد الأسبوعين الماضيين تشكيل فرق عمل مشتركة بين أطفال بلا مأوى وفرق التدخل السريع مع اهتمام الرئيس بحالة الحاجة صفية مما يؤكد قدرة ابناء الوزارة على العمل معا والتعاون من اجل المصلحة العامة ففريق اطفال بلا ماؤى بوحداته السبعة عشر في المحافظات العشرة شكل نموذج للأداء الاحترافي واستغلال كل المهارات في جذب الاطفال لدور الرعاية.

ونجح فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى في انقاذ الحالات الإنسانية لرجال وسيدات كانوا يفترشون الأرصفة وقام بإيداعهم في دور رعاية اجتماعية تم الاشراف والمتابعة لهم من قبل الفريق بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.

وتتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس السبت 1687 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، إلى أنه تم التعامل امس السبت مع 95 حالة مشرد، و80 طفلا بلا مأوى بأجمالي 175 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة امس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 23 حالات مشردين و 45 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 2 حالات مشردين و 18 حالة أطفال بلا مأوى، يليها محافظة اسيوط حيث التعامل مع 19 حالة منهم 16 حالة لمشردين و3 حالات اطفال بلا ماؤى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 58 بطانية و 127 وجبة ساخنة عليهم .

وويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ا ومن خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.