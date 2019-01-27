انت الان تتابع حواء في البرلمان.. 90 نائبة في اختبار تمثيل المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الحالي يشهد أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة البرلمانية.. والنائبات اهتممن بدوائرهن على حساب قضايا المرأة.. والخطر يواجه تمثيل المرأة في البرلمان القادم

3 سنوات مرت على مجلس النواب الحالى، ونحن الآن في دور الانعقاد الرابع، ويبقى للمجلس الحالي قرابة العام و5 أشهر، لنكون بصدد انتخابات برلمانية جديدة في صيف 2020. منذ انتخاب البرلمان الحالي، في عام 2015 كان له إيجابيات وسلبيات، وأمور فارقة في حياة المصريين عموما، ولعل أبرز تلك الأمور أنه عُني بمهمة مراجعة ترسانة القوانين الثقيلة، لتتماشى مع دستور 2014، وهو ما جعل البرلمان يقر مئات القوانين خلال فترة وجيزة. أما عن العلامات الفارقة، فمنها تمثيل فئات من المجتمع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.

أبرز هذه الفئات المرأة والمسيحيون والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج، إعمالا لنص المادة 11 من الدستور، التي أكدت "ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية"، والمادة 244 من الدستور، التي نصت على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين

أبرز هذه الفئات المرأة والمسيحيون والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج، إعمالا لنص المادة 11 من الدستور، التي أكدت "ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية"، والمادة 244 من الدستور، التي نصت على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور».

حصلت المرأة في البرلمان الحالي على 90 مقعدا، وهو أكبر تمثيل لها في تاريخ الحياة البرلمانية، منهن 56 نائبة منتخبة بنظام القوائم و19 نائبة منتخبة بنظام الفردي و14 نائبة معينة، ثم وصل عدد النائبات إلى 90 نائبة، بعد نجاح عبير الخولى، في يوليو 2016 في الانتخابات التكميلية، التي أجريت على مقعد الفيوم بعد وفاة زوجها النائب حمدى الخولى.

فلسفة التمييز الايجابي أو "الكوتة" فى جميع النظم الانتخابية، تقوم على أن هناك خللا في التمثيل النيابي لفئة اجتماعية ما، وبالتالي يلجأ المشرع لفكرة التمييز الإيجابي لفترة من الزمن حتى يعتاد المجتمع على وجود ممثلين لتلك الفئة فى البرلمان بشكل يساوى حجمها أو يوازى دورها فى المجتمع.

يكون لنواب "الكوتة" دوران.. الأول، هو الدفاع عن القضية التي من أجلها وضع المشرع "الكوتة"، وفي هذه الحالة، الدفاع عن قضية المرأة.. والثاني، هو دور النائب الاجتماعي في خدمة الدائرة.

الحقيقة أن دور نائبات البرلمان خلال الـ3 سنوات الماضية، عليه بعض التحفظات، ليس من قبل الناشطات والمتابعات لقضية المرأة فحسب، ولكن هناك من بين النائبات من ترى أنهن لم يقدمن ما كان متوقعا من عددهن الكبير، وأن هناك العديد من القضايا ومشروعات القوانين التي كانت بحاجة إلى الحسم خلال السنوات الماضية، منها قانون الأحوال الشخصية، ومواجهة العنف المنزلى ضد المرأة الذى وصل إلى 46% وفق تقدير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والعنف ضد الأطفال الذي وصل إلى 89%. وكانت المرأة تنتظر تعديلات لتحسين منظومة النفقة، التى تعانى منها منذ سنوات طويلة، دون أن يقترب منها المشرع، والبحث عن طرق جديدة لتحسين دخول المرأة إلى سوق العمل، حيث تصل نسبة البطالة بين المرأة إلى 23.8% وفق تقدير التعبئة العامة والإحصاء.

الخطر الأكبر في القضية أن بقاء الوضع على ما هو عليه، وانتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون نجاحات ملموسة، على أرض الواقع، رغم الجهود التي قدمتها مجموعة من النائبات طوال 3 سنوات، لكن يجب أن يكون أداؤهم أفضل من ذلك بشكل جماعي، حتى لا يُدفع الناخب في الانتخابات المقبلة إلى العزوف عن انتخاب المرأة، خاصة أن هناك 19 نائبة نجحن فى الانتخابات الماضية على مقاعد الفردى.

إن كان نظام الانتخابات الحالي، بوجود القوائم داعما للمرأة، فإن هذا لا يعنى أن المرأة اكتسبت مساحة على الأرض لدى الناخب في المقاعد الفردية، وأي تعديل لقانون الانتخابات في أي وقت، قد يعود بالمرأة إلى نسب التمثيل الهامشية التى كانت عليها قبل البرلمان الحالي.

لذلك رصدت "التحرير" في هذا الملف، ما أنجزته المرأة في هذا البرلمان، وكيف كان دورها في البرلمانات السابقة كما واجهنا النائبات بمواطن القصور. واستطلعت "التحرير" آراء حقوقيات وناشطات المجتمع المدني لنقف على الدور الحقيقي للنائبات في البرلمان، مع التأكيد أن ما جرى في السنوات الثلاث الماضية ما هو إلا خطوة في طريق تأكيد دور المرأة بالمجتمع وفاعليتها في الحياة السياسية.