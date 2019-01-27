هل انتصرت النائبات لقضايا المرأة في البرلمان؟

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مارجريت عازر: لا يجب اختزال النائبات فى قضايا المرأة فقط.. هالة أبو السعد: فكرة التمييز مرفوضة.. دينا عبد العزيز: القضايا المجتمعية أهم للرجل والمرأة

تعد قضايا المرأة من أبرز القضايا التى أولتها القيادة السياسية اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة تمكين المرأة وحصولها على حقوقها العادلة، واحترام كرامتها الإنسانية واستغلال طاقاتها المهدرة، وإعطائها حقوقها كاملة كشريك أساسي للرجل في صناعة النهضة، إضافة إلى دعمها اجتماعيا لمواجهة العنف ضد المرأة. وفى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمانات المصرية وصل عدد النائبات بمجلس النواب الحالي نحو 86 سيدة، الأمر الذى جعلنا نسأل: ماذا قدمت النائبات لخدمة قضايا المرأة تحت قبة البرلمان؟

وفى عام 2017 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى العام عامًا للمرأة، الذى يعتبر بمثابة بادرة إيجابية منه تقديرا لجهودها فى المجتمع، وتأكيدا على ضرورة حصولها على كل حقوقها باعتبارها عنصرا أساسيا فى المجتمع، حيث ظهر ذلك فى تعين سيدة لأول مرة فى منصب المحافظ، كما أن الوزيرة سحر نصر تولت حقيبتين مهمتين فى الحكومة

وفى عام 2017 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى العام عامًا للمرأة، الذى يعتبر بمثابة بادرة إيجابية منه تقديرا لجهودها فى المجتمع، وتأكيدا على ضرورة حصولها على كل حقوقها باعتبارها عنصرا أساسيا فى المجتمع، حيث ظهر ذلك فى تعين سيدة لأول مرة فى منصب المحافظ، كما أن الوزيرة سحر نصر تولت حقيبتين مهمتين فى الحكومة هما وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى، مما يؤكد ثقة القيادة السياسية فى دور المرأة.

ولكن، هل نائبات البرلمان انتصرن حقا لقضايا المرأة، أم أنهن انغمسن في قضايا دوائرهن على حساب قضية المرأة، التى من أجلها كانت «كوتة المرأة» في دستور 2014، ومن أجلها خرجت المرأة في طوابير أمام صناديق الاقتراع.

النائبات يمثلن المجتمع ككل

«لا يجب اختزال دور النائبات فى قضايا المرأة سواء كانت الأحوال الشخصية أو العنف ضد المرأة وغير ذلك فقط».. هكذا قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفة أن النائبات فى البرلمان لا يمثلن المرأة فقط، بل يمثلن الشعب المصري ككل، ولديهن معرفة كاملة بمشاكل المجتمع، لأنهن يعتبرن الأم والزوجة والابنة فى أغلب الأسر المصرية.

وأوضحت عازر، فى تصريح لـ«التحرير» أن المرأة شاركت فى كل اللجان النوعية بالبرلمان بفاعلية، وتؤدي الأدوار المنوط بها فى أغلب المناصب سواء تحت قبة البرلمان فى منصب رئاسة اللجان أو الوكيل أو أمين السر، أو حتى خارج المجلس فى مناصب متعددة، لافتة إلى أن حل المشاكل الاقتصادية بالدولة يسهم فى منع مشاكل أسرية كثيرة تنتج عن وجود أزمات اقتصادية، وتتسبب فى ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمع المصري.

وأشارت إلى أن أغلب القوانين التى أقرها البرلمان شاركت النائبات فيها بقوة، لأنها تخدم المجتمع ككل، مثل قوانين «التأمين الصحى الشامل، الاستثمار، الخدمة المدنية، الجمعيات الأهلية، ذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها الكثير من القوانين»، مشيرة إلى أن كل هذه القوانين التي شاركت فيها النائبات أسهمت بشكل كبير فى النهوض بالدولة المصرية ككل.

نجاح الأسرة المصرية هو الأهم

«القضايا التى تمس المرأة هى نفس القضايا التى تهم المجتمع ككل، وما يهم النائبات بالبرلمان هو إصلاح الأوضاع التشريعية الموجودة بالدولة المصرية، لتحسين جودة حياة المواطن».. هكذا قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مضيفة: «يوجد عدة قوانين تمس حياة المرأة بشكل كبير منها قوانين الأحوال الشخصية والجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة وغيرها الكثير، والتى تعمل عليها النائبات للوصول لحياة أفضل للجميع».

وأضافت أبو السعد، فى تصريح لـ«التحرير» أن نجاح الأسرة المصرية بالكامل من أهم أهداف النائبات تحت قبة البرلمان، وفكرة التمييز بين أطياف المجتمع مرفوضة، لافتة إلى أن القيادة السياسية تدعم المرأة بشكل عام خلال الفترة الماضية، وتعمل على ضرورة تمكين المرأة وحصولها على حقوقها العادلة، واحترام كرامتها الإنسانية واستغلال طاقاتها المهدرة، وإعطائها حقوقها كاملة كشريك أساسي للرجل في صناعة النهضة.

وتابعت: «حزب المحافظين الذى أنتمى إليه يدعم المرأة وحقوقها بشكل كبير، ووجودى فى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خير دليل على دعم المرأة، بالرغم من وجود رئيس الحزب نفسه ضمن نواب الحزب تحت قبة البرلمان».





مصلحة المجتمع

من جانبها تقول النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن توجيه النائبات فى قضايا المرأة فقط يعد كلاما غير سليم على الإطلاق ووجهة نظر قاصرة، مضيفة: «نحن كنائبات مع مصلحة المواطن المصري والمجتمع ككل».

وأوضحت هجرس، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك عددا من النائبات متخصصات فى مجالات عدة يخدمن بها المجتمع ككل، ويوجد كم كبير من التشريعات التى قدمتها النائبات فى قضايا وقوانين مختلفة منها «المرور والنقابات والعمل والمجالس المتخصصة»، إضافة إلى مشروعات قوانين أخري مثل «المواريث، وزواج القاصرات، والأحوال الشخصية، وتغليظ عقوبة الختان وغيرها».

وأشارت إلى أن النائبات رغم مشاركتهن الكثيرة فى قضايا تهم المجتمع فإنهن لم يهملن قضايا المرأة بأى شكل، لافتة إلى أن النائبات يشاركن فى جميع التشريعات، إضافة إلى مساندتهن قضايا المرأة إذا تطلب الأمر ذلك، لأنه ليس كل النائبات متخصصات فى النوع الاجتماعى.

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التمييز مرفوض

بينما قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن النائبة فى البرلمان تمثل الشعب ككل، ولا يجوز حصرها فقط فى قضايا معينة، ولكنها بطبيعتها تعد الأقدر على مناقشة قضايا المرأة، لافتة إلى أن فكرة التمييز مرفوضة شكلا وموضوعا فى البرلمان.

وأضافت شاكر، فى تصريح لـ«التحرير» أن النائبات شاركن فى عدد من مشروعات القوانين منها ما يخص العنف ضد المرأة وقضايا التحرش وقانون الأحوال الشخصية الذى يعود بالنفع على أغلب الأسر المصرية، إضافة إلى قوانين ذوى الاحتجاجات الخاصة، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وجود المرأة فى البرلمان يعنى أنها نائبة عن الشعب، ولا يجب عليها ترك القضايا المجتمعية والخدمية، والتركيز على قضايا المرأة فقط.

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لا توجد قضايا ذكورية وأخرى نسائية

وفى نفس السياق قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشاركة النائبات فى البرلمان واضحة فى أغلب القوانين بشكل عام سواء كانت تخص قضايا المرأة أو المجتمع عموما، لافتة إلى أن قضايا المجتمع تخص جميع المواطنين بمن فيهم المرأة، لأنها جزء أصيل منه.

وأضافت عبد العزيز، فى تصريح لـ«التحرير» أنه لا توجد قضايا ذكورية وأخرى نسائية، وإنما قضايا مجتمعية، وعلى سبيل المثال قضايا الميراث، فهى تخص الرجال والسيدات، ويوجد عدد من الرجال تضيع حقوقهم لأسباب مختلفة.

وتابعت: «توجد عدة قوانين نعمل حاليا عليها مثل قانون الإجراءات الجنائية الذى يخص المجتمع ككل وقانون الأحوال الشخصيه وغيرها من القوانين التى تهم المرأة والرجل».

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لم نهمل قضايا المرأة على الإطلاق

فى حين تقول النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية أثبتت منذ البداية دعمها للمرأة وقضاياها، بداية من تعيين رئيس الجمهورية نحو 15 نائبة فى البرلمان من أصل النسبة الدستورية المسموح له تعيينها وهى 27 نائبا فى البرلمان.

وأوضحت عجمي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المرأة أسهمت فى سنِّ عدة مشروعات قوانين تمكن المرأة من الحصول على حقوقها فى المجتمع، منها تشريعات بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

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وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نائبات البرلمان الحالي لم يهملن قضايا المرأة على الإطلاق، لكن مجلس النواب سنَّ عددا كبيرا من التشريعات التى تهدف لحماية الدولة المصرية وأمنها القومي.