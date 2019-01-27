شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: السيول في الصعيد زادت من «عكارة نهر النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حسن، مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن السيول في محافظات صعيد مصر تؤثر بشكل كبير على جودة المياه في نهر النيل وزيادة نسبة العكارة إلى نسب غير معتادة أدت إلى توقف محطات مياه الشرب لعدة أيام.

جاء ذلك أثناء ورشة عمل «الإجراءات الاستراتيجية للتكيف مع الفيضانات في المدن المصرية» لمناقشة آثار تغير المناخ الجفاف والتصحر والفيضانات ووضع التصور وآليات التعامل معها لتقليل الآثار السلبية لها.

واستعرض «حسن» تاريخ الفيضانات في مصر، وآثار تغير المناخ والاحتباس الحرارى العالمي في مصر، ونماذج على المحافظات المتأثرة من الفيضانات منذ عام 1975، مؤكدا أن تأثير التغيرات المناخية يؤثر على أغلب دول العالم، منها مصر.

وأشار إلى استخدام تطبيق الهاتف المحمول «125»، لربط شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، وربطها بقاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد المناطق الساخنة وإدراجها فى خطط الطوارئ وانتشار معدات الشركات التابعة استعدادا لمواجهة الأمطار المتوقعة.