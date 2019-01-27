شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل مسؤوليتنا».. بروتوكول تعاون بين الإذاعة ووزارة الري لترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الإذاعة المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، في إطار حرص الدولة على نشر التوعية بقضايا المياه وضرورة ترشيدها والحفاظ عليها من التلوث وأهمية تضافر الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات وغيرها، تحت شعار «النيل مسؤوليتنا».

وقالت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، في بيان، الأحد، إن البروتوكول يهدف إلى مجموعة من المحاور الرئيسية منها بث التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه في شتي مجالات استخدامها والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث ومنع عمليات التعدي على نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو إلقاء المخلفات.

وأشارت رئيس الإذاعة إلى أن وزارة الري ستقوم بإمداد الإذاعة ببيانات إحصائية ومعلومات حول حالات التعديات وجهود الإزالات لإذاعته من خلال النشرات والفترات الإخبارية، بالإضافة إلى إبراز ما يتم إنجازه من إزالات والمتابعة الميدانية لجهود الدولة والوزارة في هذا المجال.

ونص البروتوكول أيضًا على قيام الإذاعة باستضافة الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والري للحديث عن مخاطر التعديات وأهمية القضاء عليها من خلال البرامج والفترات وإذاعة ذلك على جميع الشبكات الإذاعية وسوف تقوم الإذاعة أيضًا إبراز الجهود والمبادرات الشعبية الإيجابية نحو الحفاظ على النيل والمياه.

وطلبت وزارة الري إنتاج وبث مسابقات تذاع خلال شهر رمضان المقبل على شبكتي البرنامج العام والقران الكريم تحت شعار النيل مسؤوليتنا وسوف تقوم الوزارة بتقديم الجوايز للفائزين في المسابقات.

جدير بالذكر أن وزارة الري تقوم بالتعاون مع الإذاعة منذ فترة بعيدة في إنتاج وبث برامج توعوية على مدار العام منها برنامج عروس النيل الذي يذاع طوال العام على شبكة البرنامج العام.