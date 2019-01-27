شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ مناقشة «التصالح في مخالفات البناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس النواب، الأحد، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون حكومي يبيح التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي انتهت من مناقشته لجنة الإسكان بالمجلس، وأعدت تقريراً به.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون على درجة من الأهمية لابد التعامل معه بقدر من الحرص والحيطة والحذر في الكثير من نصوصه، فهو تشريع مهم وله حساسية خاصة ويطرح الكثير من الأسئلة والتعليقات والغرض منهما سيكون بطبيعة الحال توضيح فهم جيد له حتى يساعد الحكومة على التطبيق.

وأضاف أن القاعدة الحاكمة هي أنه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، لأنها لم تتم خلسة أو في الخفاء، لكنها تمت بصورة علانية أمام الأجهزة، وهي تمثل نوع من التراخي في تنفيذ القانون، يسأل عنها السلطة العامة، وليست السلطة الحالية للدولة، ولكن السلطة التي ظلت تحكم لفترة طويلة، كانت تتم خلالها المخالفات بطريقة ممنهجة، لدرجة أن البعض اعتقد أن القائمين على السلطة مشاركين فيها.

وتابع: «نحن نتحمل عبء لا ذنب لنا فيه، لكن القدر فرض علينا أن نبنى دولة حديثة قوامها المواطن والقانون، نحن نصلح أخطاء الغير وليس كما يدعى البعض.. الشباب الذين قاموا بالثورة كانوا أطهارا لكن الثورة خطفت في مرحلة تاريخية معينة، واستطاع أبناء مصر البررة أن يعيدوا الوطن لأبنائه».

وقال النائب محمد فؤاد، إن القانون لا يتضمن آليات مفصلة للتعامل مع الأثار المترتبة على البينة التحتية نتيجة هذه المخالفات، بجانب أن صدور القانون يجب أن يكون مرتبطاً بصدور قانون الإدارة المحلية، لأنها ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، معلناً موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما قال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يعالج حالة العشوائية الناتجة عن فساد المحليات في فترات سابقة، وتأثيرها على البنية التحتية، موضحا أن فلسفة القانون هو علاج حالة «سرطانية» وهي تحتاج تعديلات القانون 119 الخاص بالأحوزة العمرانية، حتي يؤتي القانون الهدف منه.