شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة لتوفير ملياري جنيه من خسائر فاقد المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، لوضع آليات لتنفيذ برنامج قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة لحماية الإنتاج المصري وزيادة الصادرات الزراعية وتقليل الفاقد من المحصول.

وتعول الإدارة في تحقيق ذلك على إنشاء صندوق تمويلي لأعمال المكافحة مقابل تحصيل الحد الأدنى للمساهمة في تكاليف حماية 1.4 مليون فدان من المحاصيل البستانية المُعرضة لذبابة الفاكهة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس إدارة مكافحة الآفات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن خطورة ذبابة الفاكهة تكمن في رفع نسبة الفاقد من 12 محصولا تتعرض للإصابة وتسبب خسائر فادحة للمزارعين في حالة عدم مكافحتها، حيث تؤثر على ما يقرب من 30% من إجمالي الإنتاجية للفدان.

وأوضح أن رسوم مكافحة ذبابة الفاكهة بمعدل 10 جنيهات للفدان الواحد تعادل 2 طن موالح يتم فقدها في حالة عدم تنفيذ برنامج للمكافحة على المستوى الحقلي.

وأضاف السباعي أن رسوم تمويل مشروع المكافحة يستهدف حماية الفلاح المصري وزيادة قدرته على الحصول على أعلى عائد من الزراعة، واستفادته من ميزة نسبية في تصدير منتجات مزرعته من خلال شركات تصدير الفاكهة إلى الخارج.

واستند الرجل إلى دراسات جدوى اقتصادية للفاقد الزراعي من محاصيل الموالح والعنب والمانجو والجوافة والتفاح والكمثري والبرقوق والتين والرمان والمشمش والزيتون والخوخ، قال إنها توضح خسارة مصر ما يعادل مليوني طن سنويًا من الإنتاج، ما يقلل من قدرة مصر على التوسع في أسواق التصدير، فضلا عن تأثيرها في قيمة صادرات مصر الزراعية.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من هذه الأصناف يصل إلى 11 مليون طن سنويًا، وفي حالة تقديم خدمات مكافحة لهذه المساحات تحقق عائد يصل إلى أكثر من ملياري جنيه للفلاح المصري مقابل14 مليون جنيه سنويًا تكلفة المكافحة.

ولفت أن المساحات المُستهدف حمايتها من مخاطر ذبابة الفاكهة تصل إلى مليون و400 ألف فدان من محاصيل الفاكهة المثمرة في مصر.